Vallefoglia, refrigerazione d'eccellenza

(ANSA) - VALLEFOGLIA (PESARO URBINO) 17 APR - Vitri Alceste Group ha inaugurato il laboratorio Vrl (Vag Refigeration Laboratory), un polo tecnologico all'avanguardia in Europa per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della refrigerazione. "Un vero e proprio centro di ricerca che aiuta l'azienda e i nostri partner a sviluppare e testare soluzioni sempre più innovative, efficienti, ecosostenibili" ha detto Alceste Vitri. Il laboratorio è stato progettato in collaborazione con Univpm e certificato da Accredia: consente di effettuare tutti i test di efficienza che riguardano impianti e sistemi refrigeranti sia progettati, realizzati e commercializzati dal gruppo Vag sia quelli di altre aziende che inviano i loro prodotti per effettuare le rilevazioni ed ottenere la certificazione. Nel laboratorio Vrl lavorano 15 tra ingegneri e tecnici con 750 test all'annui simulando ogni condizione ambientale con temperatura di prova da -45 a +55 gradi.