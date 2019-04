Europee, Fi candida figlia Rozzi

Forza Italia candida alle europee Anna Maria Rozzi, imprenditrice agricola e figlia del mitico presidente dell'Ascoli Calcio Costantino Rozzi. "Grande soddisfazione" viene espressa dal sen. Andrea Cangini. "Una scelta giusta per almeno tre ragioni: conferma l'apertura di Forza Italia alle migliori risorse della società civile, nel segno del rinnovamento e della competenza; rende plastica l'attenzione che rivolgiamo al Piceno, afflitto da crisi occupazionale e terremoto; è l'unica marchigiana candidata nel collegio del Centro Italia. Siamo orgogliosi della sua scelta, siamo convinti la coppia Tajani-Rozzi sia la più qualificata per difendere l'interesse dell'Italia e delle Marche in Europa".

Soddisfatti anche la capogruppo regionale di Forza Italia nelle Marche Jessica Marcozzi e il commissario Marcello Fiori che ha proposto la candidatura.