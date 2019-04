Porto Recanati: 10 anni per Farah

Dopo quasi quattro ore di camera di consiglio il collegio giudicante nel processo contro il 34enne Marouane Farah, che guidando ubriaco e sotto l'effetto di droga provocò lo scontro in cui morirono a Porto Recanati, in il 3 marzo il 47enne Gianluca Carotti e la 40enne Elisa Del Vicario, mentre i rispettivi figli rimasero feriti, lo ha condannato a dieci anni di reclusione, prevedendo il risarcimento danni nei confronti delle sette parti civili, patrocinate da tre legali, da decidersi in separata sede. L'auto condotta da Farah, che guidava dopo avere assunto alcol e droga, si scorntò con quelal della famigliola di Castelfidardo.

Previste delle provvisionali 25 mila euro agli ex coniugi, 100 mila euro ciascuno per i due bambini rimasti orfani, 70 mila euro ai rispettivi genitori, 25 mila euro alle sorelle, 11 mila euro ad una nonna. Le motivazioni della sentenza saranno presentate entro 90 giorni. Rispetto ai 12 anni chiesti dal pm di Macerata la pena è ridotta di 2 anni.