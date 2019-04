Ossini testimonial Quintana di Ascoli

Il Comune di Ascoli Piceno affida al presentatore televisivo Massimiliano Ossini il ruolo di testimonial della Quintana. La presentazione in una conferenza stampa, presente il sindaco Guido Castelli. Ossini ha origini napoletane, ma vive ormai da anni ad Ascoli, dove ha sposato l'imprenditrice della grande distribuzione Laura Gabrielli. Già da tempo partecipa alla rievocazione storica aprendo a cavallo l'imponente corteo in costumi del Quattrocento, impersonando il ruolo di araldo. "E' sotto gli occhi di tutti quanto Massimiliano sia affezionato ad Ascoli ed alla Quintana che ha già più volte pubblicizzato nelle sue trasmissioni televisive sulla Rai, per cui la scelta è stata facile" ha detto Castelli. La Quintana affida la promozione all'immagine di Ossini impressa sul manifesto che affiancherà quello "storico" di Antonio Orlini. "Mi sento la cassa di risonanza di una manifestazione straordinaria che va in scena ogni anno grazie al coinvolgimento e alla passione di tantissimi ascolani".