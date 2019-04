Notre-Dame,F. Merloni,perdita per sempre

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - "Il tema non è la ricostruzione ma ciò che si perde per sempre e mai verrà e potrà essere restituito. Poi ciò che si ricostruisce ha un'altra storia, un altro nome, una altra identità. Ma c'è qualcosa che si perde per sempre che attraverso il fuoco è disciolto e cementato e diventa pietra, e diventa fumo, la parola che viene da lontano e mai più ascolteremo". Così in una nota Francesca Merloni, ambasciatrice di buona volontà per le Città Creative Unesco, tornata da Parigi dove è stata per la preparazione della Conference che si terrà a Fabriano dal 10 al 15 giugno.