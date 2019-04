Notre-Dame, raccolta fondi al Rof

"Rossini adotta Notre-Dame. C'è grande tristezza a Pesaro per l'incendio di uno dei luoghi sacri e monumentali più importanti del mondo. Ma Notre-Dame risorgerà e noi vogliamo essere subito vicini e solidali". Lo scrive su Facebook il sindaco della città natale di Rossini Matteo Ricci.

"Ho appena scritto al presidente Emmanuel Macron, grande esperto e amante della musica di Rossini, ribadendogli il nostro invito al Rossini Opera Festival. Durante il quale organizzeremo una serata internazionale di raccolta fondi per la ricostruzione della cattedrale. La bellezza e il genio di Rossini, deceduto proprio a Parigi, per la bellezza e la cultura mondiale" conclude Ricci, che posta anche la foto della facciata di Notre-Dame quando Pesaro fu riconosciuta Città Creativa Unesco per la musica. Tra i commenti, quello del basso Nicola Alaimo, grande interprete rossiniano e pesarese d'adozione: "Se posso contribuire in qualche modo con la mia voce, contate su di me".