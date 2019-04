Campioni in piazza a Senigallia

Quattro campioni dello sport e oltre 600 ragazzi delle scuole primarie: sono questi i numeri della terza tappa del tour nazionale "Un Campione per Amico" che si è svolta in piazza Garibaldi a Senigakllia. I giovanissimi alunni degli istituti cittadini si sono cimentati nel tennis, nella pallavolo, nel calcio e nella ginnastica con Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco "Ciccio" Graziani e Jury Chechi. La manifestazione ha lo scopo di diffondere sia i valori legati allo sport sia l'importanza dell'attività fisica, insieme a una corretta alimentazione, per una crescita sana e il benessere personale. "Il nostro obiettivo - ha detto Jury Chechi - è quello di coinvolgere i più giovani in varie attività per stimolarli all'attività fisica. Senigallia è un po' un'isola felice perché vedo che sono bravi e in forma, ma in tanti posti possiamo notare che sono tanti i ragazzi che non praticano alcuna attività sportiva, che hanno difficoltà nei vari movimenti o addirittura sono obesi".