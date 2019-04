App MyCUP per prenotare visite e esami

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - Arriva la app MyCUP Marche per prenotare (o disdire) visite specialistiche ed esami diagnostici, senza fare code al Cup o attendere al telefono con un meccanismo che, collegato ad altri provvedimenti adottati dalla Regione Marche, dovrebbe abbattere le liste di attesa. "La app, scaricabile da Google Play e Apple Store, si può usare su pc, tablet o smartphone" ha annunciato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, tramite il sistema Spid o Cohesion e va sempre abbinata alla ricetta dematerializzata: "basta inquadrare con il dispositivo il codice a barre per visualizzare le possibilità di visita o esame a disposizione, secondo un codice di priorità: U entro 72 ore, B entro 10 giorni, D entro 30/60 giorni, P fino a 180 giorni. E poi cliccare per prenotare". Alla nuova app è collegato anche il meccanismo del bonus-malus introdotto dalla Regione Marche con una delibera di Giunta.