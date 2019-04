Snav firma 'Ancona Blue Agreement'

Si allarga il fronte delle compagnie di navigazione che hanno sottoscritto l'accordo volontario "Ancona blue agreement" sulla qualità dell'aria nella realtà portuale in relazione all'uso dei carburanti delle navi.

L'accordo, promosso da Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale e da Capitaneria di porto e sottoscritto da armatori e compagnie di navigazione traghetti, in collaborazione con le agenzie marittime, è stato firmato anche dalla Snav che riprende oggi il collegamento per la Croazia dal porto di Ancona. La compagnia si era impegnata a sottoscriverlo prima dell'inizio della nuova stagione per completare l'analisi tecnica per la sua applicazione ai motori principali delle navi.

L'accordo ha validità fino al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo. Prevede l'impegno a usare carburante allo 0,1% in sosta e in partenza dallo scalo, rispetto all'1,5% previsto dalla legge. E' stato finora firmato da Adria Ferries, Jadrolinija, Superfast Ferries e Blue Star Ferries.