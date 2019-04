Sanità, tavolo Regione-sindacati

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Personale, territorio, prevenzione, monitoraggio liste di attesa e piano socio sanitario sono i principali punti sui quali si concentra l'azione del governo regionale, che, informa una nota, sarà oggetto di "un confronto continuo e costante con le rappresentanze sindacali".

Condividendo le priorità legate ai temi che riguardano il personale, non da ultimo la situazione critica che investe i pronto soccorso, Giunta regionale delle Marche e sindacati si confronteranno "in un tavolo permanente che sarà il luogo nel quale i piani occupazionali, l'assetto dei servizi e gli investimenti verranno analizzati". Il percorso tracciato e condiviso ha messo a fuoco le priorità sulle quali agire, "alcune di attuazione immediata ed altre di lungo periodo - ha evidenziato il presidente della Regione Luca Ceriscioli -. Si sta lavorando insieme per il modello sanitario marchigiano che sta progressivamente migliorando grazie al lavoro dei professionisti, agli investimenti in tecnologie e nel personale".