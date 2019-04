Pesaro, Fiabaville parco favole Adriatico

Apre il 14 aprile in strada di Ciarciano di Pesaro Fiabaville, il primo parco tematico dedicato alle favole dell'Adriatico: dalle 10 alle 18:30 ogni domenica e festivi, gli ospiti saranno accolti da Belle e la Bestia, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Mulan, il Piccolo principe, Alice nel Paese delle Meraviglie, Thor, Spiderman, Wonder Woman, Peter Pan e molti altri in uno spazio interattivo con una ex country house, a contatto con la natura. Per le famiglie sarà possibile trascorrere l'intera giornata nel parco: l'area ristorazione, che comprende anche un ristorante, offrirà menù a tema. Si potrà accedere al parco in qualsiasi momento della giornata poiché le animazioni si ripeteranno più volte. Ci sarà anche uno spazio animali: cavalli, asini, daini, pappagalli, civette e gufi. In programma sorteggi di gadget: matite, zainetti, portachiavi, ingressi omaggio, uova di Pasqua. Fiabaville resterà aperto fino al 16 giugno. Dopo la pausa estiva riaprirà dal primo settembre.