Pd candida avvocato sisma per Europee

(ANSA) - ANCONA, 12 APR - "Le Marche in Europa per ricostruire: è questo il senso della proposta e di un'idea politica che accompagna la candidatura marchigiana al Parlamento europeo di Bianca Verrillo, avvocato, 46 anni, segretaria del Pd di Matelica (Macerata), Comune del cratere sismico". Lo annuncia il segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli. "Da anni impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne - spiega -, sarà all'ottavo posto nella lista del Pd-Siamo Europei della Circoscrizione Italia Centrale che include, oltre alle Marche, il Lazio, la Toscana e l'Umbria. È anche un modo per tenere viva l'attenzione sul dramma più grande della storia delle Marche - sottolinea il segretario del Pd regionale -. Vogliamo far sentire la voce dei marchigiani e dire che la ricostruzione è una grande questione nazionale ed europea". Secondo Gostoli "oggi il Centro Italia è il più grande cantiere d'Europa.

Bisogna accelerare la rinascita e tenere insieme ricostruzione e sviluppo".