Pagamento Cas marzo a S. Severino Marche

Il Comune di San Severino Marche sta provvedendo al pagamento del Cas, il contributo per l'autonoma sistemazione, relativo al mese di marzo 2019. Complessivamente sono 810 i nuclei familiari, per un totale di 1.848 persone, che ne beneficiano. L'importo in liquidazione è di 616.821,77 euro. L'amministrazione comunale invita gli aventi diritto al Cas a comunicare con tempestività all'Ufficio Servizi Sociali ogni variazione del nucleo familiare, eventuali cambi di residenza o eventuali nuove disposizioni relative all'agibilità dell'edificio oltre alle variazione inerenti le proprie coordinate bancarie.