Neurochirurghi russi ospiti Marche Nord

Quattro neurochirurghi russi provenienti dalle città di Rostov sul Don e Mosca, ospiti della Neurochirurgia dell'Azienda ospedaliera Marche Nord (11 e 12 aprile), assisteranno a interventi su pazienti con patologie cervicali e lombari di complessità medio elevata. L'azienda ospedali riuniti March nord è pioniera e centro di riferimento internazionale per la formazione dei chirurghi vertebrali. "E' l'11/o incontro internazionale - spiega Letterio Morabito, Direttore Unità Operativa Complessa Neurochirurgia e Direttore di dipartimento di Neuroscienze - il corso ha una formula sperimentata da diversi anni: dopo i primi corsi di chirurgia spinale, con ospiti medici dall'America Latina. l'evento è ormai diventato un appuntamento consolidato con gli specialisti stranieri. Per la prima volta, vengono ospitati neurochirurghi russi che vantano una importante tradizione chirurgica e l'occasione sarà certamente interessante per entrambi".