Giornata Mare, 500 kg rifiuti rimossi

(ANSA) - MONTEMARCIANO (ANCONA), 11 APR - Varie iniziative e attività negli uffici circondariali marittimi e capitanerie di porto delle Marche in occasione della 2/a "Giornata del Mare e della cultura marina" nata per promuovere la cultura marinara negli studenti di scuole di ogni ordine e grado. A Marina di Montemarciano, su iniziativa della Guardia costiera di Senigallia, sono stati recuperati oltre 500 kg di rifiuti recuperati sul litorale. A Porto San Giorgio la scolaresca della primaria 'Nardi' ha assistito al rilascio in mare di una tartaruga "caretta caretta" recuperata dalla Guardia costiera sul litorale fermano. A Pesaro i bambini delle primarie "Giansanti" e "Mascarucci" hanno potuto visitare motovedette. Ad Ancona evento teorico pratico per 500 ragazzi delle scuole provinciali primarie e secondarie: hanno ascoltato una lezione sui compiti della Guardia Costiera, sull'importanza di rispettare il mare e l'ecosistema e assistito a un'esercitazione di pulizia dei fondali del porto e apertura di una zattera di salvataggio.