Al parco zoo scimmie saki brasiliane

Primo lieto evento dell'anno al Parco zoo di Falconara dove, lo scorso 28 marzo, è nata Giovanna, una femmina di cammello, quarta figlia di Clara e Orazio, storica coppia della struttura. La piccola ha iniziato a muovere i primi passi. Occhioni profondi, tenera e allegra, Giovanna verrà allattata dalla madre per il periodo necessario alla formazione delle sue caratteristiche gobbe, importanti riserve di grasso, di cui al momento è priva. Il giardino zoologico festeggia anche l'arrivo di una nuova specie, la scimmia saki originaria delle foreste brasiliane e caratterizzata da una differente colorazione nei due sessi. Eden e Linette, due esemplari femmina provenienti dallo zoo di Mulhouse, in Francia, e Gino, un maschio proveniente dal Parco Zoo Natura Viva, sono i nuovi ospiti del parco. In questo contesto si inserisce la realizzazione nel parco falconarese un'area dedicata alle foreste, con pannelli informativi, che verrà inaugurata il 14 aprile.