Sindaco Ancona, coesione è vantaggiosa

(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - La risposta dei sovranisti ai problemi legati all'immigrazione, "oltre a non essere condivisibile sul piano morale, secondo me non lo è neanche su quello dell'efficacia, perché è la risposta sbagliata a un problema reale". Così la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli (Pd), durante la diretta di ANSA all'interno del progetto 'La tua Europa', realizzata a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni. Mancinelli, vincitrice del premio 'World Mayor 2018', è stata invitata a intervenire a Bruxelles per partecipare al lancio dell'iniziativa europea 'Città e regioni per l'integrazione'. Se da una parte c'è la risposta "sbagliata" dei sovranisti, ha spiegato la sindaca, "sull'altro fronte l'errore è non considerare l'ampiezza del problema". "Spesso passa un'idea sbagliata: che la coesione sociale e la cooperazione fra gli individui sia solo un buon sentimento", ha spiegato. "Sì, è una cosa buona e giusta, ma è anche conveniente".