Estorsione a rivale videopoker, arresto

Perde una discreta somma al videopoker in un bar, si allontana per recuperare altri soldi da giocare, poi minaccia di morte e chiede il pagamento di 400 euro al telefono ad un 'rivale' al gioco che nel frattempo aveva ottenuto una vincita alla stessa macchinetta. E' accaduto in un Comune del Maceratese: un 39enne è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Macerata, e posto ai domiciliari, per le accuse di estorsione ma anche di possesso di stupefacenti. Dopo la segnalazione del destinatario delle minacce, infatti, i militari hanno sorpreso l'autore in flagranza di reato mentre incassava il denaro dalla vittima e cioè 250 euro di cui il ricattatore si sarebbe 'accontentato' per lasciarlo in pace.

Perquisendo casa del 39enne i carabinieri hanno trovato anche 6 gr di cocaina, un bilancino e materiale per tagliare la droga.