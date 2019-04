Aerdorica,Massei si dimette da 29 aprile

L'amministratrice unica di Aerdorica, società gestore dell'aeroporto di Ancona-Falconara, Federica Massei, "si è dimessa, con decorrenza dal 29 aprile".

Lo fa sapere la Regione Marche. "Affrontate e superate grandi difficoltà - commenta il presidente Luca Ceriscioli - mette a disposizione in anticipo il suo ruolo per avviare, prima possibile, una nuova fase". Presto l'investitore privato Njord Adreanna srl acquisirà il controllo della società finora a maggioranza regionale. "Federica Massei - aggiunge il presidente - è stata amministratrice capace e determinata che ha traghettato la società Aerdorica, con debiti accumulati in tanti anni, fino al risanamento. Ha gestito la fase più complicata, mantenuto in attività l'aeroporto, richiesto il concordato in continuità, attivato la gara per la ricerca del socio privato e gestito, con la Regione, la difficile pratica della richiesta di aiuti di stato all'Ue".