Tajani, Italia non ha bisogno di ministri che litigano

"L'Italia non ha bisogno di liti tra ministri: serve una politica economica che punti alla riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie e si devono pagare tutti i debiti che la pubblica amministrazione ha con le imprese, bisogna dare prestiti agevolati e garantiti ai giovani che vogliono avviare attività imprenditoriali. Bisogna abbattere il cuneo fiscale e permettere assunzioni di giovani da parte delle imprese". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, oggi in visita al porto di Ancona. "E poi dobbiamo aiutare commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti. Dobbiamo - ha sottolineato - realizzare infrastrutture. Abbiamo bisogno di porti moderni che non devono essere venduti ai cinesi, abbiamo bisogno di autostrade, di strade, di infrastrutture digitali. E dobbiamo fare la Tav, altrimenti l'Italia precipiterà in una recessione irreversibile".