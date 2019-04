Ad Ancona 3mila a corteo pro migranti

Sono circa 3mila, secondo gli organizzatori, le persone che partecipano alla manifestazione pro accoglienza migranti ad Ancona, con corteo dalla zona del Passetto al porto, organizzata dall'Università della Pace e alla quale aderiscono oltre 90 tra enti, associazioni, anche studentesche, centri sociali e organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil. Il serpentone, composto da persone di ogni età e provenienti da tantissimi Paesi, con cartelli e bandiere, è aperto da uno striscione giallo con la scritta blu "Le Marche plurali e accoglienti". Lo precede un camioncino che diffonde musica sul quale sono legati dei canotti e salvagente colorati con le scritte "Welcome". All'arrivo al porto, verranno gettati in mare petali di fiori e accesi fumogeni da segnalazione per 'avvertire' che lo scalo è aperto. Tra gli altri partecipano all'iniziativa il vice presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo e il segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli.