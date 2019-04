Sirolo,parcheggi gratis mezzi elettrici

Non solo 'titolare' di alcune delle più belle spiagge dell'Adriatico (Sassi neri, le Due Sorelle), citate dai media stranieri e al top del motore di ricerca turistica Skyscanner: Sirolo si candida ad essere tra i Comuni più virtuosi dal punto di vista ambientale e 'green'. Dal primo giugno nella località balneare e turistica della Riviera del Conero' saranno gratuiti i parcheggi per i veicoli con motore elettrico ed ibrido-elettrici, con cilindrata massima di 2.000 cc. Lo ha deciso la Giunta comunale: per parcheggiare gratis occorrerà esporre sul parabrezza o sul cruscotto copia della carta di circolazione da cui sia ben visibile la parte riguardante il tipo di propulsione e la targa del veicolo, eventualmente omettendo i dati sensibili. Grazie ad un protocollo con Enel x Mobility srl, sono state installate in tutto il territorio comunale 14 colonnine per la ricarica elettrica, che pongono Sirolo al vertice nazionale per capillarità della rete di alimentazione.