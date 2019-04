Droga, operazione Cc Camerino, 3 arresti

(ANSA) - MATELICA (MACERATA), 5 APR - Tre arresti e un kg di marijuana sequestrato rappresentano il bilancio dell'operazione "Vespri" dei carabinieri di Camerino, che hanno smantellato un giro di spaccio a Matelica, presso le scuole, Castelraimondo e Camerino. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcune madri, dato che la droga era destinata a minorenni. Oltre 20 militari hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari. I tre arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono ventenni. Uno di loro, macedone, è recidivo: era stato già stato arrestato dai Cc il 13 marzo durante un blitz a Matelica e trovato in possesso di marijuana e denaro. Dopo avere patteggiato una condanna a un anno e 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena, aveva continuato a gestire la rete di spaccio. E' stato sorpreso con un coetaneo italiano mentre prendeva la droga nascosta nel bosco di Canfaito. Il terzo ventenne, albanese, aveva mezzo kg di marijuana in una cantina.