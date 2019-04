Conte-Toninelli a cantiere Quadrilatero

Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il ministro alla Infastrutture Danilo Toninelli saranno domani a Fabriano, al campo base di Borgo Tufico per il riavvio del cantiere della Quadrilatero Marche Umbria. Cantiere che fa capo ad Astaldi, contraente generale, azienda che è in concordato preventivo in continuità aziendale. Nei giorni scorsi, alcuni operai sono rientrati a lavoro, dopo oltre otto mesi di stop. Un riavvio graduale che entro la metà di aprile dovrebbe portare le varie lavorazioni a pieno regime. Conte e Toninelli saranno accompagnati dal prefetto di Ancona Antonio D'Acunto. Saranno inoltre presenti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, il presidente della Quadrilatero spa Guido Perosino.