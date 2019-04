Fioravanti, con c-d unito Ascoli aperta

"Grazie al centrodestra unito Ascoli diventerà una città aperta, senza barriere, pronta a creare nuovo sviluppo per tutta la comunità". Così in una nota il candidato sindaco del centrodestra per Ascoli Piceno Marco Fioravanti, espressione di Fratelli d'Italia. "La scelta del tavolo nazionale di fatto ha sintetizzato tante azioni svolte insieme sul territorio da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega - aggiunge -: lavoro e nuova occupazione, rilancio del centro storico, velocizzare la ricostruzione post sisma e la strenua difesa dell'ospedale Mazzoni per quanto concerne la sanità".

Fioravanti ringrazia "con umiltà e grande attenzione all'ascolto" il tavolo nazionale "che mi ha scelto per guidare il centrodestra unito verso una nuova conquista del Comune di Ascoli Piceno: un capoluogo che potrà avere con la nostra spinta innovativa una vittoria a dispetto della polverizzazione politica Non un uomo vince ma un gruppo di persone che credono e lavorano per il bene comune".