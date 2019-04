Lettere licenziamento 55 dipendenti Pica

(ANSA) - PESARO, 1 APR - Tutti licenziati i 55 lavoratori della Pica Laterizi spa di Pesaro: dopo oltre 70 anni di lavoro ininterrotto, lo stabilimento chiude i battenti. I nuovi proprietari, la francese Terreal, non intendono mantenere gli impegni presi nel 2017, al momento dell'acquisizione garantendo la permanenza a Pesaro della produzione e dunque della piena occupazione per 55 dipendenti. Le lettere per il licenziamento collettivo sono state recapitate stamane e i lavoratori si sono ritrovati davanti agli ingressi della fabbrica per protestare.

Per giovedì è previsto un incontro tra il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e i vertici aziendali della Terreal. La storia del marchio Pica ha inizio dopo la guerra, con la ricostruzione della Fornace Laterizi Pierangeli e Cangiotti danneggiata dagli eventi bellici. Nel 1954 i due soci trasformarono la società in Pica spa. Successivamente ci sono state acquisizioni che hanno fatto entrare il Gruppo nel settore dei pavimenti in cotto.