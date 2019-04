Aerdorica, incontro Njord-sindacati

(ANSA) - ANCONA, 1 APR - Primo incontro tra Njord Partners (società che, tramite la controllata Njord Andreanna, diventerà azionista di maggioranza di Aerdorica nel caso di posizione favorevole dei creditori e di omologa del concordato) e i sindacati per un confronto sulle prospettive dell'Aeroporto delle Marche. Un incontro che si è svolto in un "clima "costruttivo" secondo fonti vicine a Njord Partners: la società ha presentato la strategia di rilancio dello scalo, basata su tre interventi: sviluppo del traffico passeggeri con recupero del traffico del bacino di riferimento dell'Aeroporto delle Marche; preparazione del 'Contratto di Programma' con indicazione della nuova previsione del traffico passeggeri e investimenti per impostare la procedura necessaria con l'Autorità dei Trasporti e arrivare all'approvazione delle nuove tariffe aeroportuali 2020-2023; ottimizzazione delle risorse con l'obiettivo di creare le giuste sinergie operative. Previsti interventi sul personale, ma la società non farà ricorso all'outsourcing.