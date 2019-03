Olandese morto in scontro a Agugliano

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - E' un cittadino olandese di 56 anni, residente a Osimo, la persona morta ieri sera in un incidente stradale lungo la Sp 2, via dell'Industria ad Agugliano (Ancona): era alla guida di una Fiat Punto che è stata schiacciata dal rimorchio staccatosi dalla motrice di un camion.

Il veicolo pesante era appena uscito da un'azienda che produce jeans ad Agugliano. Alla guida un autista moldavo, il qualche sostiene di non avere staccato il rimorchio durante la sosta presso la ditta. I carabinieri hanno chiesto alla polizia locale di controllare il cronotachigrafo, il 'computer' di bordo che registra velocità di andatura del mezzo, soste e riposi dell'autista. Non essendo digitale, ma su disco gli accertamenti richiederanno qualche giorno. Sequestrati tutti i mezzi coinvolti. Il corpo dell'olandese è stato estratto nelle prime ore di oggi dalle lamiere e solo allora è stato possibile identificarlo.