Comitato celebrazioni 200 anni Infinito

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario de L'Infinito, la celebre poesia di Giacomo Leopardi scritta nel 1819, si è insediato con una cerimonia nella direzione generale degli Istituti di Cultura e Biblioteche del Ministero dei Beni e Attività Culturali a Roma. Presieduto da Giuseppe Balboni Acqua, ambasciatore d'Italia, à composto da studiosi e personaggi delle istituzioni.

A partire da quest'anno, con i grandi eventi e le esposizioni già in atto a Recanati e a Napoli, e pei i prossimi tre anni il Comitato programmerà iniziative nazionali ed internazionali per celebrare l'anniversario e per diffondere la poesia di Giacomo Leopardi "come strumento etico di forza e di passione per unire popoli e nazioni". Gli eventi coinvolgeranno, in Italia, le maggiori istituzioni culturali e le Città Leopardiane: Recanati, Roma, Bologna, Milano, Pisa, Firenze e Napoli; nel mondo le Ambasciate e gli Istituti di Cultura. In programma anche un concorso per le migliori traduzioni de L'Infinito.