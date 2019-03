Sisma, denunciati sei titolari imprese

Sei titolari di imprese edili, impegnate in lavori di ricostruzione post sisma nell'Ascolano, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria dai carabinieri di Acquasanta Terme per numerose irregolarità riscontrate nella gestione dei cantieri e nell'applicazione delle norme per la tutela della sicurezza dei lavoratori. I militari, che hanno eseguito numerosi controlli nell'ambito di un più ampio contesto di verifiche sulla ricostruzione compiute dai carabinieri della Compagnia di Ascoli nel 'cratere', hanno comminato sanzioni amministrative per circa 100mila euro. Affiancati dal Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Ascoli, hanno sottoposto a controllo decine di cantieri edili, identificando i lavoratori e censendo le imprese impegnate sia marchigiane sia provenienti da altre regioni.

Dagli accertamenti sono emerse numerose irregolarità che hanno fatto scattare denunce e sanzioni.