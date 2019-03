Quattro etti hascisc in stanza,arrestato

(ANSA) - MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO), 29 MAR - Un 45enne milanese nascondeva quattro panetti di hascisc del peso complessivi di circa 400 grammi nella camera da letto della struttura ricettiva dove alloggiava a Monteprandone. E' stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, comandata dal luogotenente Gabriele Luciani. Nel corso di prolungati servizi di osservazione per monitorare in particolare i movimenti del 45enne, già noto alle forze dell'ordine, i militari hanno notato movimenti sospetti, decidendo così di fare irruzione nella stanza. Nel corso della perquisizione è stato trovato l'ingente quantitativo stupefacente. L'uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto. L'operazione dei militari è stata apprezzata in particolare dai proprietari della struttura ricettiva, primi a ringraziare i carabinieri per la prontezza e l'efficacia dei controlli.