Marijuana e ovuli eroina, tre arresti

Blitz della Squadra mobile di Ancona all'alba di oggi in un appartamento del quartiere Grazie occupato da cittadini nigeriani, con minuziosa perquisizione dei luoghi e di tre persone trovate in casa: un ventenne, un trentenne e un 26enne, gli ultimi due con precedenti per droga.

nell'operazione sono state impegnate anche le unità cinofile Margò e Tar e le Volanti. Rinvenuti e sequestrati stupefacenti destinati al mercato anconetano: eroina divisa in nove ovuli e diversi frammenti di marijuana, oltre a più 2.000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, 8 telefoni cellulari e un prezioso orologio. Durante le perquisizioni il trentenne ha ingerito alcune dosi di eroina termosaldata. D'intesa con la Procura è stato condotto in ospedale e sottoposto a radiografia, che ha permesso di riscontrare la presenza di altri 6 ovuli di eroina. I tre sono nelle celle di sicurezza della Questura in attesa della convalida.