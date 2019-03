Festival, Brand Jesi parla d'identità

"E' urgente parlare di identità. Perché sono tempi in cui qualcuno vorrebbe strumentalizzare il tema". Ne è convinto Paolo Iabichino, vincitore del Premio Emanuele Pirella "Comunicatore dell'anno" 2018, in pubblicità dal 1990. Il tema sarà al centro della terza edizione del Brand Festival a Jesi (29 marzo-5 aprile), con 50 eventi e mille relatori per otto giorni di discussione sullo sviluppo di strategie di branding, nazionali e locali.

"E' anacronistico pensare - osserva Iabichino - che oggi l'identità abbia un colore politico. E' più una sinfonia, voci linguaggi e segni che si compongono in un continuo dialogo con il contesto; solo nella contaminazione l'identità acquista un codice preciso, che evoca valori e punti di riferimento".

Ideata nel 2017 da Graziano Giacani, la manifestazione vede Iabichino, da quest'anno, presidente del Comitato Scientifico.