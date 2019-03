Scelti i 16 finalisti di Musicultura

(ANSA) - MACERATA, 26 MAR - Musicultura ufficializza i nomi dei 16 artisti finalisti della XXX edizione. I finalisti si esibiranno in anteprima nazionale il 6 aprile al Teatro Persiani di Recanati, con l'amichevole partecipazione e testimonianza artistica di Gianluca Grignani. A condurre la serata sarà per Rai Radio 1 John Vignola. Nelle settimane seguenti Radio 1 proporrà le canzoni finaliste ai radioascoltatori. "Scoprirete nelle canzoni di queste ragazzi e ragazze tanta varietà di approcci musicali, tanta ricchezza di sguardi sulla vita e nessuna tentazione di rifugiarsi artisticamente parlando in calcio d'angolo" dice Piero Cesanelli, direttore artistico del Festival. La selezione ha coinvolto inizialmente 719 partecipanti, tutti autori dei loro brani. Le 54 proposte più meritevoli si sono esibite nelle Audizioni Live, in cui sono stati scelti i 16 finalisti. La fase successiva porterà alla selezione degli otto vincitori che accederanno alle serate conclusive di Musicultura 2019 dal 20 al 23 giugno allo Sferisterio di Macerata.