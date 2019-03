Fond.Carifac acquista autografo Spontini

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 26 MAR - Il manoscritto originale dell'opera di Gaspare Spontini, Gli Amanti in Cimento, arriva nella città natale del musicista: Maiolati Spontini. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano, che si è aggiudicata dalla Casa d'Aste Ader Sociètè de Ventes Volontaires la partitura originale autografata che sarà custodita, in comodato gratuito, nel Comune di Maiolati Spontini (Ancona). "Siamo lieti di aver contribuito a riscoprire un aspetto inedito di questo grande artista del nostro territorio attraverso l'acquisizione dell'opera. Siamo certi che il Comune di Maiolati Spontini, il Museo Gaspare Spontini e la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, la sapranno valorizzare al meglio in ambito artistico, culturale e turistico" ha detto il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani. Gli amanti in cimento è la terza opera di Spontini, presentata a Roma nel 1797. "Dramma giocoso a sette voci", l'opera è in due atti: sul frontespizio "Carnevale-1797" e "Roma".