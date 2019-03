Flash mob 'Infinito', migliaia adesioni

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 23 MAR - Dopo l'annuncio ufficiale del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a Recanati, sono arrivati a Casa Leopardi migliaia di messaggi di entusiasmo e di adesioni all'idea nata dalla contessa Olimpia Leopardi di creare un flash mob nazionale il 28 maggio dal titolo "200 - duecento Infinito". Gli studenti sono invitati a recitare all'unisono, alle 11.30 in tutta Italia, "L'Infinito".

Ciò collegandosi idealmente, dalle scuole e dalle piazze, con Recanati, città natale del poeta, dove il Miur premierà le scuole vincitrici del concorso per il bicentenario della lirica leopardiana che da secoli ispira in giovani di tutto il mondo.

Le scuole e tutti gli appassionati di Leopardi sono invitati ad aderire a l'iniziativa dedicata alla poesia di Giacomo Leopardi.

"Leopardi - ha spiegato Bussetti - è stato un genio e come tale ci parla ancora, è nostro contemporaneo. Noi abbiamo il dovere di testimoniare la modernità e l'importanza del suo pensiero e della sua opera per la cultura italiana ed europea".