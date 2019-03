Papa, 8.500 persone accreditate

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Circa 8.500 persone accreditate per partecipare alla cerimonia per la visita di papa Francesco a Loreto il 25 marzo e che saranno distribuite in piazza della Madonna e in via Sisto V. Il dispositivo di sicurezza delle forze dell'ordine, integrato dai vigili del fuoco e dalla polizia Locale, affiancato da una compagine organizzativa nella quale saranno impegnati anche 180 volontari della protezione civile regionale. Sei ambulanze e due punti medici allestiti nell'area, mentre presso il Comune di Loreto sarà allestito dalle prime ore della mattina il Coc. E' lo scenario stabilito oggi durante una riunione riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto di Ancona Antonio D'Acunto per definire gli aspetti organizzativi e di sicurezza relativi alla visita del pontefice. Sarà lo stesso D'Acunto ad accogliere papa Francesco che arriverà a Montorso.