Accordo Marche-Cits, voli diretti Cina

(ANSA) - ANCONA, 22 MAR - Siglato a Roma dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e da Zhang Chun Lie, general manager della Cits, il tour operator di Stato cinese un memorandum d'intesa del progetto "Italia Top destination", che prevede tra l'altro collegamenti aerei diretti tra l'aeroporto di Ancona Falconara e la Cina. Ceriscioli ha parlato di grandi opportunità sul fronte turistico in un momento in cui i cinesi sono interessati all'Italia, ma anche "spazi di mercato per i nostri produttori e per le attività marchigiane". Per le Marche "avere un volo intercontinentale di questa misura fa fare un salto di qualità straordinario" dopo "un lavoro importante durato diversi mesi" per arrivare alla firma. Per Zhang Chun Lei, general manager outbound di Cits si tratta di "un primo passo: il turismo è sempre una finestra, non è solo un viaggio, può portare anche scambio di cultura, scambio di commercio, scambio in tutti i campi". L'accordo di cooperazione è legato ad un aumento di turisti cinesi in arrivo nelle Marche.