Unicam e aziende per master su Materiali

Una delegazione Unicam composta da docenti della Scuola di Scienze e Tecnologie e guidata dal rettore Claudio Pettinari, ha partecipato ad un incontro presso la sede dell'azienda iGuzzini Illuminazione, insieme ad altri rappresentanti di alcune delle maggiori realtà imprenditoriali marchigiane, quali ICA, Clementoni, Tod's, Elantas ed Elica. Nell'incontro sono stati delineati i principali aspetti di un master universitario professionalizzante sul tema dei Materiali, che Unicam sta organizzando per il prossimo anno accademico, in collaborazione con le prestigiose realtà industriali marchigiane. Il Master che sarà attivato rappresenta un percorso di studi unico in Italia e colma una lacuna nella preparazione specifica di metodo di approccio nel settore dei materiali: nasce dalla proficua esperienza dell'Università di Camerino con diverse ed importanti realtà del mondo imprenditoriale.