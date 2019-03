Sindaco Pesaro distribuisce bandiere Ue

Nella piazzetta del campus scolastico il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha consegnato le bandiere europee a presidi, docenti e studenti per esporla domani 21 marzo e festa di San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, alle finestre e ai balconi, aderendo all'iniziativa di Legautonomie "100 piazze per l'Europa". "E' un modo - ha detto il sindaco - per rilanciare i valori dell'Unione Europea, di pace, sviluppo, diritti e cooperazione. Ed è molto bello iniziare dai giovani. Credo che la generazione europea si sia vista molto anche venerdì, nella manifestazione Fridays for Future, ho visto ragazzi davvero motivati, consapevoli, convinti, che hanno proposto messaggi molto chiari". Altre tappe al mercato di Villa Fastiggi e a piazza del Popolo, dove ad attendere la distribuzione c'era gran parte della giunta comunale. Domani alle 10.30, il sindaco terrà un breve discorso al liceo musicale "Marconi".