Ps arresta coppia con 102 dosi eroina

(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Il sequestro di 102 dosi di eroina, oltre un etto di marijuana, 80 ml di metadone, stupefacenti wepr un valore complessivo di circa 6.000 euro, più 3.900 euro in contanti sono stati sequestrati dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, Sezione Antidroga, che hanno arrestato una coppia di italiani, 55 anni lui, 34 lei, entrambi pluripregiudicati. Gli investigatori, partendo dallo spaccio di marijuana a a giovani studenti della piazza anconetana, avevano individuato i due e, dopo averli controllati per giorni, hanno fatto irruzione nel loro appartamento. Sotto un mobile della sala da pranzo, gli agenti hanno trovato busta di cellophane con le dosi di eroina in involucri vulcanizzati, un bilancino di precisione, forbici, un cutter e pezzi di cellophane. Su una mensola, nascoste dietro a dei libri c'erano 4 boccette di metadone cloridrato da ml 20 ciascuna e 12 boccette vuote, non autorizzata dal Sert. Dopo l'arresto, la Procura ha disposto che lui venisse rinchiuso a Montacuto, lei a Villa Fastiggi.