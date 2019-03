Cesetti, ipotesi Asur Casa del Mutilato

"Ci sono contatti seri e serrati con l'Asur Marche per cedere la Casa del Mutilato nel centro di Ancona al fine di destinarlo ad uffici dell'Asur". Di quella che è "molto più di un ipotesi" di destinazione dell'immobile, ex sede del Consiglio regionale delle Marche ha parlato l'assessore al Patrimonio Marche Fabrizio Cesetti nel suo intervento in Consiglio durante la discussione sul Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 che comprende anche uno stanziamento di 300 mila euro per la manutenzione della Casa del Mutilato.

Cesetti ha definito "arenata" la trattativa che prevedeva l'acquisizione di un piano del palazzo da parte della Prefettura di Ancona e uno stanziamento rispettivo di 300 mila euro ciascuno da Regione e Prefettura per i necessari lavori sull'immobile: dopo l'ok dalla Prefettura, l'istanza sarebbe ancora sul tavolo del Ministero.