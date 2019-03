Moro, San Paolo di Jesi ricorda Cc Ricci

(ANSA) - SAN PAOLO DI JESI (ANCONA), 16 MAR - Il Comune di San Paolo di Jesi ha ricordato il 41/o anniversario della strage di via Fani, a cui ha partecipato il figlio dell'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, morto nell'eccidio. Alla cerimonia hanno preso parte anche il prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, il presidente della Provincia, i sindaci di Staffolo, Rosora e Maiolati Spontini, i ragazzi delle scuole, tra cui tre 'minisindaci' con la fascia tricolore. Nella cerimonia è stata ricordata la figura dell'appuntato Ricci, originario di San Paolo di Jesi e degli altri uomini della scorta di Aldo Moro, uccisi in via Fani.