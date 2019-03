Ciclismo:Tirreno-Adriatico,Lutsenko-show

Alexey Lutsenko ha vinto la 4/a tappa della 54/a Tirreno-Adriatico, disputata tra Foligno (Perugia) e Fossombrone (Pesaro e Urbino), su un percorso di 221 km. Il kazako, che si è imposto in 5h16'29", è scattato sul Gran premio della montagna a Monteguiduccio, a una quarantina di chilometri dall'arrivo, e ha guadagnato fino a 1' di vantaggio sui rivali.

Nella prima discesa verso Fossombrone è cominciato il suo show a cielo aperto: ha sbagliato una curva, ma è riuscito a rimanere in sella, appoggiandosi con la spalla su un terrapieno, quindi è ripartito. Nel finale, quando lo sloveno Primoz Roglic, il britannico Simon Yates e il danese Jakob Fuglsan stavano per riacciuffarlo, ha sbagliato un'altra curva, ma anche in questo caso è riuscito rimettersi in sella; dopo essere stato raggiunto, non si è perso d'animo, trovando la forza e le gambe per battere i rivali in uno sprint ristretto. Secondo sul traguardo Roglic, terzo Yates, quarto Fuglsang. Nella generale Yates è ancora leader in maglia azzurra.