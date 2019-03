Guardia costiera sequestra 270 kg bombi

(ANSA) - ANCONA, 15 MAR - I militari della Guardia Costiera di Ancona hanno sequestrato stamane circa 270 kg di bombetti e lumaconi di mare, detenuti e trasportati da soggetto extracomunitario per la successiva vendita, presumibilmente rivolta a mercati paralleli esterni all'ambito regionale.

Elevata una sanzione amministrativa per i 3.500 euro. Il prodotto ittico era privo di etichettatura e di documentazione commerciale che ne attestassero la rintracciabilità, nonché del bollo sanitario previsto dalla normativa vigente in materia di molluschi bivalvi. Il prodotto ittico, ancora vivo, è stato tempestivamente rigettato in mare dai militari con un mezzo navale.