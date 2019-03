Due aggredite su treno,22enne denunciato

Due viaggiatrici sul treno regionale Ancona-Fabriano sono state aggredite stamane per futili motivi da un uomo che subito dopo è fuggito, scendendo alla stazione di Albacina e abbandonando i bagagli sul treno.

Gli agenti del posto di polizia ferroviaria di Fabriano sono riusciti a rintracciarlo, dopo due ore di ricerche, nelle campagne limitrofe. Si tratta di un 22enne maliano, richiedente asilo, che è stato denunciato per lesioni personali. Le vittime, sottoposte ad accertamenti sanitari, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Gli accertamenti proseguono per individuare la dinamica dei fatti.