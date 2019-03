Treno Verde Legambiente-Fs Civitanova M.

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 14 MAR - E' arrivato a Civitanova Civitanova Marche il Treno Verde di Ferrovie dello Stato e Legambiente, il convoglio ambientalista realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Un'iniziativa, osserva l'associazione ambientalista che "porta innovazione e sostenibilità": l'obiettivo è disegnare un futuro con mobilità a zero emissioni.

In 12 tappe, da Palermo a Milano, questa edizione del Treno Verde vuole incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento, puntando sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility.

"Le tecnologie innovative - spiega Ferrovie dello Stato - sono elemento fondamentale per assicurare alle nuove generazioni un futuro con mobilità a zero emissioni sempre più green. E costituiscono strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei processi industriali, cardine strategico del Gruppo Italiane e pilastro delle attività di tutte le sue società".