Benedizione elmetti allievi Vvf Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 14 MAR - Nella chiesa della Croce di Senigallia si è svolta la tradizionale "benedizione degli elmetti" dei Vigili del fuoco che stanno frequentando l'85/o corso Allievi Vigili Del Fuoco. Indetto dal Ministero dell'Interno a livello nazionale, si è svolto presso il polo didattico Regionale di Senigallia. Il 15 marzo i corsisti saranno trasferiti nelle scuole Centrali di Capannelle Roma, per frequentare la seconda parte della formazione di base. La funzione religiosa si è svolta alla presenza del vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti, che si è rivolto ai nuovi vigili del fuoco con parole di gratitudine per quanto fatto e per tutto ciò che affrontano durante le emergenze in cui intervengono giornalmente con coraggio e dedizione.