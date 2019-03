Getta benzina sulla moglie, arrestato

Entra in casa della moglie, da cui si è separato da un mese, le getta addosso benzina da una tanica, cospargendola anche sul pavimento, e minaccia di darle fuoco con un accendino davanti alle figlie minorenni, prima di scappare con l'auto. L'autore del raid contro la coniuge, avvenuto qualche giorno fa a Grottammare, un 50enne operaio edile noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver raccolto testimonianze e acquisito i filmati di videosorveglianza dell'abitazione e di quelle dei vicini. La vittima dell'aggressione ha subito una lieve intossicazione per aver ingerito in minima parte la sostanza infiammabile. I militari hanno bloccato il marito per atti persecutori sulla base di un ordine di custodia cautelare in carcere richiesto dalla Procura di Fermo ed emesso dal gip del Tribunale. L'operaio è stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto.