Convegno a Senigallia su 'Cibo e salute'

"Agricoltura Cibo Salute" è il titolo di un convegno in programma a Senigallia il 16 marzo prossimo organizzato dalla cooperativa agricola La Terra e Il Cielo per affrontare con esperti del settore i temi del biologico, della biodiversità e delle colture basate sul miglioramento genetico delle sementi. "L'argomento è molto sentito dalla Regione Marche - ha detto la vicepresidente e assessore all'Agricoltura Anna Casini presentando l'iniziativa ad Ancona - perché cibo e salute sono strettamente legati all'ambiente e all'agricoltura. Non basta infatti realizzare un prodotto alimentare di qualità, occorre anche che questo provenga da un tipo di produzione agricola che salvaguardi l'ambiente e la salute dei cittadini. Da questo punto di vista le Marche sono state nel 1990 la prima regione a legiferare sul biologico, anticipando la stessa Ue, con un territorio agricolo vocato a questo tipo di coltivazioni (oltre il 20%) che la pone ai primi posti in Italia".